TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,76 CAD +1,40% (17.10.2018, 23:39)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Es sei schon länger bekannt gewesen, dass Aurora Cannabis noch im Oktober ein Listing an der New York Stock Exchange (NYSE) anstrebe. Nun stehe auch der Termin: Ab dem 23. Oktober könne die Aurora Cannabis-Aktie unter dem Ticker-Symbol "ACB" auch an der NYSE gehandelt werden. Dadurch werde das kanadische Unternehmen eine breitere Gruppe an institutionellen Investoren und Privatanlegern erreichen können.Die Aurora Cannabis-Aktie gehöre weiterhin ganz klar zu den Favoriten des "Aktionärs" im Sektor. Im Vergleich zu anderem Werten der Branche sei das Papier keinesfalls zu hoch bewertet. Tilray beispielsweise komme bei einer möglichen Produktionskapazität von 150.000 Kilogramm für das kommende Jahr auf eine Marktkapitalisierung von 11,1 Mrd. USD. Aurora Cannabis, die fast die vierfache Kapazität aufweise, sei aktuell mit 10,1 Mrd. USD an der Börse bewertet, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)