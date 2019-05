Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (31.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Cannabis sei in den USA auf Bundesebene noch immer illegal, egal ob man nur anbaue oder konsumiere. Den jeweiligen Staaten stehe es allerdings frei, vom Bundesrecht abzuweichen, da Drogenvergehen ihrer Gesetzgebung unterlägen. In einigen Staaten könne Cannabis bereits legal in allen Variationen konsumiert werden.Mittlerweile sei in den USA ein riesiger Markt entstanden. Experten würden davon ausgehen, dass der US-Gesamtmarkt bis 2021 auf fast 15 Mrd. USD anwachsen könnte. Die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung für ein Fortschreiten der Legalisierung von Cannabis in den USA sei zuletzt deutlich gewachsen. Zuletzt sei die Zustimmungsrate auf 68% angewachsen.Heute stehe eine interessante Anhörung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA an. Die Behörde sei gefragt, einen rechtlichen Rahmen für die Verwendung von CBD zu schaffen. Bislang sei hier aber nichts passiert. Mit der Legalisierung von Industriehanf in den USA seien auch CBD-Produkte verstärkt ins Interesse geraten. Bei der Anhörung könnten sämtliche beteiligten Parteien ihre Standpunkte austauschen.