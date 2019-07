Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (10.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Cannabis sei in den USA auf Bundesebene noch immer illegal, egal ob man nur anbaue oder kiffe. Den einzelnen Staaten stehe es jedoch offen, vom Bundesrecht abzuweichen. Seit 2016 dürfe Cannabis beispielsweise in Kalifornien legal konsumiert werden. Seit Anfang Januar 2018 dürfe es an Personen, die älter als 21 Jahre seien, in lizenzierten Läden verkauft werden. Seitdem seien bereits einige Prominente auf den boomenden Cannabis-Zug aufgesprungen. Zuletzt habe eine kalifornische Cannabis-Firma namens Caliva mit dem Rapper Jay-Z ein ganz spezielles Aushängeschild für seine Produkte gewinnen können. Er sei heute Rap-Milliardär. Einst sei er Drogendealer gewesen.Mit Rap-Musik, einem eigenen Modelabel, Champagner- und Cognacmarken sowie anderen Investitionen verdiene der US-Rapper Jay-Z Millionen. Jetzt steige der Ehemann von Pop-Superstar Beyoncé auch noch in das boomende Geschäft mit legalem Marihuana ein. Jay-Z werde den Posten als "Chief Brand Strategist" übernehmen, habe die nicht-börsennotierte Cannabis-Firma Caliva mit Sitz im kalifornischen San Jose am Dienstag mitgeteilt. In dieser leitenden Rolle solle der Musiker die Entwicklung der Marke prägen und Öffentlichkeitsarbeit leisten.Der Rapper werde sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit engagieren und Ex-Häftlinge in das Geschäft einbinden. "Wir wollen etwas Großartiges schaffen, dabei Spaß haben, Gutes tun und Leute einbeziehen", habe Jay-Z erklärt. Caliva verkaufe das klassische "Gras" zum Rauchen, aber auch essbare Cannabis-Produkte, Körperlotionen und Drinks.Im Januar seien bereits die American-Football-Legende Joe Montana und Ex-Yahoo-Chefin Carol Bartz als Investoren bei der Firma eingestiegen. Mittlerweile würden viele Prominente bei diversen Unternehmen auf dem florierenden Marihuana-Markt mitmischen, darunter Rapper Snoop Dogg, Schauspielerin Whoopi Goldberg und Ex-Boxchampion Mike Tyson.Aurora bleibt in jedem Fall ein top Investment im Cannabis-Sektor, auch wenn sich die Aktie zuletzt eher schwach präsentiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Langfristig sei das aktuelle Niveau in jedem Fall hochinteressant. Aus charttechnischer Sicht wäre allerdings wichtig, dass der mittelfristige Abwärtstrend und die 200-Tage-Linie überwunden werden könnten. (Analyse vom 10.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link