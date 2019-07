Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (08.07.2019/ac/a/n)



Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von Analyst Rommel Dionisio von Compass Point:

Laut einer Aktienanalyse bringt Rommel Dionisio von Compass Point im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. zum Ausdruck.

Aurora Cannabis Inc., einer der Marktführer im kanadischen Markt, sei gut aufgestellt, um von der Legalisierung des Freizeitgebrauchs zu profitieren.

Allerdings weist Analyst Rommel Dionisio auf Basis der EV/Umsatz-Multiple darauf hin, dass die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Aufschlag gegenüber der Peer Group von mehr als 100% gehandelt werde.

Die Aktienanalysten von Compass Point beginnen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse die Coverage mit einem "neutral"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 8,00 USD.