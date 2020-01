NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,05 USD +14,53% (15.01.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,69 CAD +15,45% (15.01.2020, 22:47)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Die Aurora Cannabis-Aktie habe sich bislang der Erholungsbewegung im Cannabis-Sektor vehement entzogen. Aber auch sie habe am Mittwoch ein starkes Zeichen setzen können. Am Ende sei das Papier mit einem Kursanstieg von mehr als 15% aus dem Handel in Toronto gegangen. Möglicherweise könnte damit der seit Monaten anhaltende Ausverkauf bei den Cannabis-Werten beendet sein."Der Aktionär" favorisiere derzeit weiter die Aktie von Canopy Growth. Aurora Cannabis habe sich in den vergangenen Monaten nicht mit Ruhm bekleckert. Könne das kanadische Unternehmen aber in Zukunft mit wieder positiveren Meldungen überraschen, könnte auch Aurora Cannabis wieder den klaren Weg nach oben einschlgen. Ein Investment bleibe jedoch hochspekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:1,967 EUR +6,75% (16.01.2020, 12:34)