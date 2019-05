Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,79 Euro -0,70% (06.05.2019, 17:21)



TSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

11,74 CAD -0,51% (06.05.2019, 17:31)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (06.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Owen Bennett von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Owen Bennett vom Investmenthaus Jefferies & Co die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) nach wie vor zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabis-Sektor überarbeiten die Analysten von Jefferies & Co die Bewertungsmodelle.Analyst Owen Bennett passt das Kursziel für Aurora Cannabis Inc. von 12,00 auf 14,00 CAD nach oben an. Gegenüber der Peer Group sehe der Titel weiterhin attraktiv aus.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Aurora Cannabis-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:7,83 Euro -0,15% (06.05.2019, 17:12)