XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,36 EUR +0,98% (20.07.2020, 14:35)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

14,28 EUR +1,28% (20.07.2020, 14:21)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com (20.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) unter die Lupe.Corona und der Strukturwandel in der Automobilindustrie würden tiefe Spuren beim Maschinenbauer Aumann hinterlassen. So viel stehe fest. Doch die zunehmende Fokussierung auf den Bereich E-Mobilität schaffe auch neue Impulse für die Geschäftszahlen und die Aktie.Schon die Q1-Zahlen hätten gezeigt, dass der Bereich E-Mobility immer wichtiger werde. Er habe erneut zulegen können und trage inzwischen rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes. Das dürfte sich auch in den anstehenden Q2-Zahlen widerspiegeln und die Wachstumsfantasie am Leben halten. Klar sei aber: Das Gesamtjahr 2020 werde bei Umsatz und Gewinn sehr schwach ausfallen. Wichtiger scheine aber der Blick darüber hinaus. Und da könnte das fortgesetzte Wachstum der E-Mobilität, ein allgemeiner Marktaufschwung und die Kostendisziplin des Unternehmens für eine Gewinnvervielfachung sorgen.Mit dem Rückenwind könnte die Aktie bald die 200-Tage-Linie zurückerobern und die Trendwende festigen. Die Experten seien bei Aumann bereits indirekt über die Mutter MBB investiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aumann-Aktie: