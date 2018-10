XETRA-Aktienkurs Aumann-Aktie:

49,65 EUR -3,03% (09.10.2018, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Aumann-Aktie:

49,65 EUR -4,52% (09.10.2018, 14:03)



ISIN Aumann-Aktie:

DE000A2DAM03



WKN Aumann-Aktie:

A2DAM0



Ticker-Symbol Aumann-Aktie:

AAG



Kurzprofil Aumann AG:



Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung.



Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.Aumann-ag.com. (09.10.2018/ac/a/nw)







Beelen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Aumann SE etwas gesteigert:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) leicht erhöht.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 05.10.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Aktien der Aumann SE ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aumann SE-Aktien:0,56% Ennismore Fund Management Limited (23.10.2017)0,50% GSA Capital Partners LLP (05.10.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,67% der Aumann-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Aumann-Aktie: