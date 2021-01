Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,42 EUR -2,57% (29.01.2021, 14:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,453 EUR -2,37% (29.01.2021, 13:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,49 USD +1,94% (28.01.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.01.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Aufseher rügen Deutsche-Bank-Chef - AktiennewsDer Vorstandsvorsitzende der führenden deutschen Geschäftsbank, Christian Sewing, ist für die Deustche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) als Ganzes und außerdem für das Kapitalmarktgeschäft verantwortlich, so die Experten von "FONDS professionell".Die Aufsichtsbehörden würden nun darauf drängen, dass Sewing die Verantwortung für das Investmentbanking bald abgebe.Christian Sewing nehme bei der Deutschen Bank eine Doppelfunktion ein: Er trage Verantwortung für die gesamte Bank und darüber hinaus für das Kapitalmarktgeschäft. Diese Ämterhäufung sei den Aufsichtsbehörden schon länger ein Dorn im Auge, berichte die "Wirtschaftswoche" (WiWo). Die Regulatoren würden daher nun darauf drängen, dass Sewing die Verantwortung für das Investmentbanking bald an einen extra dafür bestimmten Vorstand übergebe, schreibe das Magazin. Dies hätten zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Zu Sewings doppelter Verantwortung habe es immer wieder Gespräche gegeben. Bisher habe der Deutsche-Bank-Chef aber zu wenig getan, um einen Vorstand zu finden. "Der aktuelle Zustand ist zu viel Verantwortung für eine Person", zitiere die WiWo einen Insider. Dies sei ein operationelles Risiko, habe er erklärt.Eine andere mit der Sache vertraute Person habe dem Wirtschaftsmagazin zufolge gesagt, die Behörden sähen Sewings Doppelfunktion als "nicht angebracht" an. Die Bafin und die Europäische Zentralbank, die das größte deutsche Geldhaus beaufsichtigen würden, hätten sich zu der Sache nicht äußern wollen, schreibe die WiWo. Auch die Deutsche Bank habe einen Kommentar abgelehnt.Unter allen Top-Banken der Europäischen Union sei Sewing der einzige Chef, der außer für das Unternehmen als Ganzes auch für das Kapitalmarktgeschäft verantwortlich sei. Der in New York ansässige Manager Mark Fedorcik sei zwar für die Investmentbank zuständig, er sitze aber nicht im Vorstand, wie die Leiter anderer Divisionen.