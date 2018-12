Auch 2019 bleiben uns die Risikofaktoren des vergangenen Jahres wohl größtenteils erhalten, so die Analysten der BNP Paribas. Fondsmanager-Urgestein Klaus Kaldemorgen habe dafür kürzlich auf einer Veranstaltung in München sogar einen eigenen Begriff kreiert: "BRIFT". Damit verweise er auf die Risiken durch Brexit, Rezession, Italien, Frankreich, Trump. Darüber hinaus könnten weitere Themen in den Vordergrund rücken, die aktuell nur eine untergeordnete Rolle spielen würden. Ein großes Risiko sei etwa eine weitere starke Aufwertung des US-Dollar. Schon 2018 sei es mit dem Greenback stark nach oben gegangen: Hätten im Januar 2018 nur 0,80 Euro für einen Dollar hingelegt werden müssen, seien es nun schon circa 0,88 Euro. Sollte der Dollar weiter zulegen, würden sich Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten kaum vermeiden lassen. Schon 2018 seien sie in Ansätzen erkennbar gewesen.



Währungen von Schwellenländern wie der Türkei und Argentinien, die stark von ausländischem Kapital abhängig seien, hätten enorm unter Druck gestanden. Bei der Europawahl im Mai 2019 könnte sich der Siegeszug der populistischen Parteien fortsetzen. Sie seien schon in der Vergangenheit vor allem in jenen Ländern der Eurozone erfolgreich gewesen, die am stärksten von der Krise und der Rezession betroffen und auf Hilfsgelder aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus angewiesen gewesen seien. Griechenland und Spanien seien hier hervorzuheben. Diese Trends könnten sich noch verstärken und die Diskussion um eine Zweiteilung der Eurozone neu beleben.



Anleger sollten zudem die Entwicklung der chinesischen Konjunktur im Auge behalten. Eine Abschwächung des Wachstums im Reich der Mitte könnte die Weltkonjunktur und die Aktienmärkte empfindlich treffen. Einen Vorgeschmack habe es Anfang 2016 gegeben, als plötzlich auftretende China-Ängste ein Erdbeben ausgelöst hätten. Vor allem die hohe Verschuldung und der überhitzte Immobilienmarkt seien zu einem erheblichen Risiko für die konjunkturelle und finanzielle Stabilität des Landes geworden. (28.12.2018/ac/a/m)





