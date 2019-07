Niedrigrenditeumfeld zementiert



Im Ergebnis sehe Wilhelm das Niedrigrenditeumfeld zementiert: "Mit steigenden Zinsen ist auf mittlere Sicht nicht zu rechnen." Bei Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit liege die Renditeprognose von Union Investment beispielsweise bei minus 0,4 Prozent zum Jahresende. "Dieses Niveau dürfte sich bis zur Jahresmitte 2020 kaum verändern. Die Zinsen bleiben im tiefroten Bereich", sage der Anlagestratege. "Wir haben in der Eurozone de facto japanische Verhältnisse." Auch in den USA würden weiter sinkende Renditen erwartet, bei zehnjährigen US-Staatsanleihen etwa bis auf 1,9 Prozent Ende 2019.



Staatspapiere sicherer Schuldner würden demnach mittelfristig keine großen Gewinne mehr versprechen, sollten die Renditen kurzfristig nicht noch stärker sinken. Ausgewählte Papiere aus der europäischen Peripherie stufe Wilhelm hingegen als interessant ein, rate aber zur Vorsicht bei der Emittentenauswahl. "Wir favorisieren griechische und spanische Staatsanleihen. In beiden Ländern sinkt die Staatsverschuldung." Auf italienischen Anleihen laste dagegen die Stagnation der italienischen Wirtschaft. Mehr Potenzial sehe Wilhelm außerdem bei europäischen Unternehmensanleihen guter Bonität oder aber außerhalb der Währungsunion. Sein Fazit: "Papiere aus den Schwellenländern und Unternehmensanleihen der entwickelten Volkswirtschaften außerhalb Europas sind attraktiv, gerade für langfristig orientierte Anleger."



Aktien, Rohstoffe und Immobilien würden attraktiv bleiben



Aktien würden nach Meinung des Kapitalmarktstrategen im Niedrigrenditeumfeld ein wichtiger Anlagebaustein bleiben, vor allem im Vergleich zu anderen Anlageklassen. "Das Kurspotenzial ist aber mittlerweile begrenzt", mahne Wilhelm. "Eine schwächelnde Konjunktur und höhere Löhne in Kombination mit den kostensteigernden Auswirkungen von Handelshemmnissen sind Gift für die Margen der Unternehmen. Die Gewinne werden nur noch begrenzt wachsen", meine er. Damit werde die Bewertung die Schlüsselfrage bei Aktien. "Eine leichte Ausweitung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in Verbindung mit niedrigen Gewinnsteigerungen sollte Aktien noch einen moderaten Aufwärtstrieb geben. Es kommt mehr denn je auf die Auswahl der richtigen Märkte und Einzeltitel an", erläutere Wilhelm.



Regional bevorzuge er defensive Märkte wie die USA. Europäische Aktien dürften aufgrund politischer Unsicherheit - Stichworte Italien und Brexit - vor allem von Investoren aus Übersee gemieden werden. "In Verbindung mit der lahmenden Konjunktur schränkt das die Möglichkeit für Kurssteigerungen spürbar ein", folgere Wilhelm. Für attraktiv halte er hingegen Rohstoffe und Immobilien. "Niedrige Zinsen und ein spätes Konjunkturstadium sind traditionell gute Nachrichten für diese Anlageklassen."



Zentralbanken würden über Börsenentwicklung im zweiten Halbjahr entscheiden



In den vergangenen Monaten hätten sich eine Reihe von Hoffnungen nicht erfüllt: Die Weltwirtschaft sei nicht auf einen selbsttragenden Aufschwung eingeschwenkt, der Handelsstreit habw sich nicht beruhigt und der geldpolitische Ausnahmezustand sei nicht beendet worden. Die positive Marktentwicklung sei nach Einschätzung Wilhelms daher vor allem auf die entschlossene Reaktion der Zentralbanken zurückzuführen. Hier sehe er auch den entscheidenden Markttreiber für das zweite Halbjahr. "Die Notenbanken haben klar signalisiert, dass ihr Fokus auf dem Wachstum und weniger auf der Inflation liegt. Das ist mittlerweile am Kapitalmarkt eingepreist und hat chancenorientierten Anlagen und sicheren Staatsanleihen sehr geholfen", fasse er zusammen. "Kommen die Währungshüter dieser Erwartungshaltung nach und bricht die Konjunktur nicht ein, werden zumindest die Aktienkurse weiter gestützt. Im Falle einer Enttäuschung besteht aber Rückschlagpotenzial." Angesichts des geringen Inflationsdrucks sei Wilhelm aber zuversichtlich, dass die eingepreisten Zinsschritte auch tatsächlich durchgeführt würden. "Dann kann es trotz der vielfältigen Herausforderungen aus Anlegersicht durchaus ein erfolgreiches zweites Börsenhalbjahr werden", schließe er. (09.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Abhängigkeit des Kapitalmarkts von Zentralbankentscheidungen wächst, so die Experten von Union Investment."Weder die Hoffnung auf eine Kräftigung des Aufschwungs noch auf eine Beruhigung des Handelsstreits hat sich bisher erfüllt", sage Jens Wilhelm, Vorstand bei Union Investment und zuständig für das Portfoliomanagement. "Konsequenterweise haben die Notenbanken ihre Geldpolitik wieder gelockert. Dies sollte Aktien, Immobilien, aber auch Rohstoffe und ausgewählte Rentensegmente weiter unterstützen. Das Niedrigzinsumfeld wird uns auf unbestimmte Zeit erhalten bleiben."In fast allen weltwirtschaftlich wichtigen Regionen dürfte das Wachstum zurückgehen. "Wir rechnen in den USA noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 2,5 Prozent für 2019, im Folgejahr mit gerade einmal 1,6 Prozent. Das wird die Weltwirtschaft deutlich bremsen", prognostiziere Wilhelm. Für die Eurozone erwarte der Kapitalmarktstratege ebenfalls eine Verlangsamung. "Sowohl 2019 als auch 2020 dürfte das Wachstum nur um die Ein-Prozent-Marke liegen." Für Deutschland gehe er im laufenden Jahr von 0,7 Prozent aus, gefolgt von 1,0 Prozent für das Jahr 2020.Handelsstreit weiter ungelöstZinssenkungen in USA und Euroraum zu erwartenBei den Zentralbanken habe daher bereits ein Umdenken eingesetzt. "Leitzinsanhebungen sind für die kommenden zwei Jahre vom Tisch", meine Wilhelm. Er gehe vielmehr von baldigen Lockerungen aus. "Die US-Notenbank FED wird bis September die Zinsen um 50 Basispunkte senken." Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) seien Maßnahmen zu erwarten. "Der gesamte Zinskorridor dürfte spätestens im September um zehn Basispunkte gesenkt werden", erwarte Wilhelm. Um die Auswirkungen der negativen Einlagenzinsen auf die Geschäftsbanken abzufedern, halte er die Einführung von Freibeträgen nach dem Vorbild der Schweizerischen Nationalbank für angemessen - gefolgt von einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember um 25 Basispunkte. "Sollte das alles nicht reichen, ist auch die Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die EZB kein Tabu."