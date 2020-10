Börsenplätze Atlassian-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

169,00 EUR +0,45% (12.10.2020, 11:56)



Nasdaq-Aktienkurs Atlassian-Aktie:

198,85 USD +5,33% (09.10.2020, 22:00)



ISIN Atlassian-Aktie:

GB00BZ09BD16



WKN Atlassian-Aktie:

A2ABYA



Ticker Symbol Atlassian-Aktie Deutschland:

59A



Nasdaq Ticker-Symbol Atlassian-Aktie:

TEAM



Kurzprofil Atlassian Corp. PLC:



Atlassian (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) ist ein globales Softwareunternehmen, das Teams auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das Unternehmen erstellt Tools, mit denen Teams zusammenarbeiten und zusammenbauen können. Mit mehr als 150.000 Kunden und einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern baut Atlassian die nächste Generation von Team-Kollaboration- und Produktivitätssoftware auf. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Atlassian-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Atlassian Corp. PLC (ISIN: GB00BZ09BD16, WKN: A2ABYA, Ticker-Symbol: 59A, NASDAQ-Ticker: TEAM) unter die Lupe.Atlassian zähle als führender Cloud-Anbieter im Bereich der Projektmanagement-Software fraglos zu den Corona-Profiteuren. Dennoch habe sich die Aktie seit April in einem Seitwärtstrend befunden. Doch nun sei endlich ein wichtiges Kaufsignal ausgelöst worden.Am Freitag habe die Atlassian-Aktie eine neue Bestmarke bei 199,87 Dollar geknackt. Jetzt gelte es für die Bullen, den psychologisch wichtigen Widerstand an der runden Marke bei 200 Dollar zu überwinden. Danach wäre der Weg zu neuen Höchstständen frei. Seit dem August-Tief habe die Atlassian-Aktie bereits über 25 Prozent nach oben gutgemacht. Seit Jahresanfang komme der Titel auf ein Kursplus von satten 70 Prozent.Für die Bullen spreche auch die Tatsache, dass die Atlassian-Aktie seit Juni eine Untertassenformation ausgebildet habe, was ein technisches Signal für die Fortsetzung des Aufwärtstrends sei.DER AKTIONÄR bleibe für die Atlassian-Aktie langfristig bullish und sehe beim Unternehmen noch ein hohes Wachastumspotenzial. Investierte sollten an Bord bleiben. Anleger an der Seitenlinie warten die Quartalszahlen am 29. Oktober ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link