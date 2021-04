Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharmakonzern AstraZeneca wachse in der Corona-Krise weiter. Mit ihrer Covid-19 Impfung hätten die Briten im vergangenen Quartal knapp 300 Millionen Dollar (rund 247 Millionen Euro) umgesetzt, wie das Unternehmen am Freitag in Cambridge mitgeteilt habe. Aber auch ohne das Vakzin stemme sich der Konzern derzeit erfolgreich gegen die Pandemie. Während viele Pharmakonzerne zuletzt über schleppende Geschäfte berichtet hätten, da Menschen weniger zum Arzt gehen würden, hätten AstraZeneca das florierende Krebsgeschäft und neue Arzneien zum Jahresauftakt steigende Umsätze beschert. Zudem habe der Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Aktien hätten am Vormittag in London um mehr als vier Prozent zugelegt.Zwischen Januar und März seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf rund 7,3 Milliarden Dollar geklettert, wobei sich auch Währungseffekte wie der schwache Dollar günstig ausgewirkt hätten. Die Corona-Impfung herausgerechnet, habe der Zuwachs noch elf Prozent betragen.Unter dem Strich sei mit knapp 1,6 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel hängen geblieben wie vor einem Jahr. Allerdings habe das in erster Linie am Verkauf der Viela-Beteiligung, einem auf Autoimmunkrankheiten spezialisierten Biotech-Unternehmen, sowie an der Veräußerung der europäischen Rechte (ohne Spanien und Großbritannien) am Medikament Crestor an das Pharmaunternehmen Grünenthal gelegen."Wir haben im ersten Quartal solide Fortschritte gemacht", habe Konzernchef Pascal Soriot gesagt. Der Manager habe die Jahresziele bestätigt, die für 2021 ein Umsatzplus im niedrigen Zehnerprozentbereich vorsehen würden. "Wir gehen davon aus, dass sich die Belastungen durch Covid reduzieren werden, und erwarten eine Beschleunigung unserer Entwicklung im zweiten Halbjahr", so Soriot. AstraZeneca werde für seine Covid-19-Impfung "in den kommenden Wochen" einen Antrag in den USA für eine Notfallzulassung stellen, habe es weiter geheißen.