In Deutschland hätten in Folge der Lockdown-Sorgen die Aktien der Versicherer Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) und Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) und verloren 3,0% bzw. 2,7% gelitten.



Licht und Schatten habe es in den USA gegeben. Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol Deutschland: WDP, NYSE-Ticker-Symbol: DIS) sei nach der Ankündigung, sein Angebot für seinen Streamingdienst Disney+ erheblich ausbauen und die Abonnentenzahl dadurch in den kommenden Jahren massiv steigern zu wollen, um 13,6% nach oben geklettert.



Der Chip-Hersteller QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) habe am Freitag rd. 7,4% verloren. Hintergrund gewesen seien angeblich verstärkte Anstrengungen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL), nun auch in den Modem-Chip Markt tiefer einsteigen zu wollen bzw. generell mehr Chips im eigenen Haus entwickeln zu wollen. Daher seien auch andere Apple-Zulieferer, wie etwa Qorvo (ISIN: US74736K1016, WKN: A12CY9, Ticker-Symbol: 2QO) (-3,6%) und Skyworks (-4,3%) auffallend schwächer gewesen. (14.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der britische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) hat die Akquisition des US-Biotechunternehmens Alexion Pharmaceuticals (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) für USD 39 Mrd. in bar sowie eigenen Aktien bekannt gegeben und will damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen weiter ausbauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Europäische Bankenwerte seien am Freitag einheitlich schwach gewesen. Belastend sei gewesen, dass europäische Bankenaufseher laut Kreisen zunächst eine Dividendengrenze bei 20 Prozent des Gewinns erwogen hätten. Lloyds (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) (-4,5%), Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) (-4,0%) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-3,2%) hätten als Sektor-Schlusslichter am meisten verloren.