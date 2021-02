Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,61 EUR -1,91% (19.02.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,55 EUR -2,77% (19.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

72,49 GBP -2,75% (19.02.2021, 17:35)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF)ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (21.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Mindestens zwölf Wochen Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis hätten beim Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens und der Universität Oxford den Entwicklern zufolge positive Auswirkungen auf dessen Wirksamkeit. "Da die Verfügbarkeit [der Impfstoffe] begrenzt ist, kann die Strategie, zunächst mehr Menschen mit einer Dosis zu impfen, womöglich zu einer größeren Immunität der Bevölkerung führen, als nur die Hälfte der Menschen mit zwei Dosen zu impfen", habe der Chef-Entwickler des Impfstoffs, Andrew Pollard, von der Universität Oxford in der Fachzeitschrift "The Lancet" geschrieben.Die am Freitag veröffentlichten Ergebnisse jüngster klinischer Studien mit mehr als 17.000 Probanden in Großbritannien, Südafrika und Brasilien, aus denen Auszüge zuvor bereits online veröffentlicht worden seien, würden die Strategie der britischen Regierung untermauern, ein größeres Intervall zwischen erster und zweiter Impfdosis einzuplanen - zumindest für das AstraZeneca-Vakzin.Bei einem Abstand von mindestens zwölf Wochen zwischen erster und zweiter Dosis habe der Impfstoff demnach eine Wirksamkeit von 81% aufgewiesen. Diese habe bei nur 55% gelegen, wenn zwischen beiden Dosen nur bis zu sechs Wochen gelegen hätten. Zuletzt habe es auch starke Kritik am Impfstoff aufgrund von Nebenwirkungen gegeben. AstraZeneca habe jedoch zuletzt beteuert, man habe keine Kenntnis über schwere Nebenwirkungen.Richtig in Schwung komme die AstraZeneca-Aktie allerdings weiter nicht. Zum Wochenschluss habe das Papier erneut nachgegeben. Nun sei es wichtig, dass die jüngst markierten Korrekturtiefs nicht unterschritten werden. Ansonsten würde sich das charttechnische Bild weiter eintrüben. "Der Aktionär" empfehle deswegen weiterhin: Dabeibleiben, aber Stopp bei 75 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: