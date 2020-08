Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

69,44 EUR +1,46% (24.08.2020, 09:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

8.616,00 GBp +2,12% (24.08.2020, 09:22)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (24.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Das Rennen um einen wirksamen, nach internationalen Standards entwickelten Impfstoff gehe weiter. Neben den mRNA-Spezialisten Moderna und BioNTech zähle auch AstraZeneca mit der Universität Oxford zu den großen Hoffnungsträgern. Die Trump-Administration wolle laut einem Bericht der "Financial Times" (FT) den in Großbritannien entwickelten Impfstoff vor den Präsidentschaftswahlen genehmigen.Die Trump-Administration erwäge, die normalen US-Regulierungsstandards zu umgehen, um einen experimentellen Coronavirus-Impfstoff aus dem Vereinigten Königreich für den Einsatz in Amerika vor den Präsidentschaftswahlen zu beschleunigen, heiße es im FT-Artikel in Bezug auf drei Personen, die über den Plan informiert worden seien.Eine Option, die geprüft werde, um die Verfügbarkeit eines Impfstoffs zu beschleunigen, wäre die Erteilung einer "Notfallgenehmigung" (Emergency Use Authorization) durch die US-Gesundheitsbehörde FDA im Oktober für den Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford.Die mögliche Zulassung würde allerdings - im Erfolgsfall - auf einer relativ kleinen Studie basieren. An dieser AstraZeneca-Studie hätten 10.000 Freiwillige teilgenommen.Egal ob "Notfallzulassung" oder nicht: AstraZeneca habe auch unabhängig von der Covid-Impfstoffforschung ein hochinteressantes Produktportfolio zu bieten. Hier würden allen voran die Krebsmedikamente wie Tagrisso oder Lynparza positiv herausragen.Die Aktie von AstraZeneca bleibt langfristig aussichtsreich, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link