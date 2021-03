Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (12.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca habe Sorgen wegen schwerer Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs zurückgewiesen. "Eine Analyse unserer Sicherheitsdaten von mehr als zehn Millionen Datensätzen hat keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt", habe ein Sprecher am Freitag mitgeteilt. Das gelte für alle Altersgruppen, Geschlechter, Länder oder Chargen des AstraZeneca-Impfstoffs. "Tatsächlich kommen diese Ereignisse unter Geimpften sogar seltener vor als in der Allgemeinbevölkerung", habe es weiter geheißen.Dänemark und andere Länder hätten Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund seien Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt worden. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, habe es geheißen.Die Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sei zu dem Schluss gekommen, dass der Anteil der Thrombosekranken nach einer Impfung mit dem AstraZeneca-Präparat dem spontanen Auftreten dieser Erkrankung in der Normalbevölkerung entspreche. Bis zum 10. März habe die EMA 30 Fälle von "thromboembolischen Ereignissen" bei fast fünf Millionen mit dem Astrazeneca-Mittel geimpften Menschen registriert.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lasse sich bei Beurteilungen von einem Impfausschuss unabhängiger Experten beraten. Die Experten tagten mindestens alle zwei Wochen und würden sämtliche Präparate und Studien laufend prüfen, so eine Sprecherin. Sie würden sich zurzeit auch mit den Berichten über AstraZeneca beschäftigen. Wann der Ausschuss sich dazu äußern werde, habe die Sprecherin nicht sagen können.Anleger bleiben weiter mit einem Stopp bei 75 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link