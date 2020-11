Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (20.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Das Zahlenwerk für das Q3/2020 habe sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EPS moderat unter den Analystenprognosen gelegen. Das bereinigte Ergebnis sei von höheren Abschreibungen belastet worden, während es auf berichteter Basis von gesunkenen Vertriebs- und Verwaltungskosten profitiert habe. Die Guidance für 2020 sei erneut bestätigt worden.Gottschalt werte die Fortsetzung der Phase II/III-Studie des COVID-19-Impfstoffkandidaten nach aufgetretenen Komplikationen zwar positiv, da BioNTech/Pfizer aber bereits Ergebnisse der Phase III mit einer Wirksamkeitsrate von 95% vorgestellt hätten und sich in den Vorbereitungen zur Einreichung der Anträge für eine Notfallzulassung befinden würden, könne sich der COVID-19-Impfstoffkandidat von AstraZeneca und der Universität Oxford im Falle einer Zulassung nach Erachten des Analysten nur beim Aufweisen einer ähnlich hohen Wirksamkeitsrate am Markt behaupten.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 2,22 (alt: 2,31) USD; bereinigtes EPS: 3,97 (alt: 4,06) USD) sowie 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,23 (alt: 3,29) USD; bereinigtes EPS: 4,89 (alt: 4,95 USD) moderat reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: