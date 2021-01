Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (18.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Während man in der EU noch auf die Zulassung des Corona-Impfstoffes aus dem Hause AstraZeneca warte, habe das Präparat zuletzt in anderen Ländern weiter Zulassungen erhalten. Die Nationale Behörde für Gesundheitsüberwachung in Brasilien, Anvisa, habe eine Notfallzulassung erteilt. Fünf Direktoren hätten in einer live übertragenen, fünf Stunden dauernden Sitzung am Sonntag geschlossen dafür gestimmt. Und auch Pakistan habe grünes Licht gegeben.Brasilien, ein Staat mit 210 Millionen Einwohnern, sei eines der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Bislang hätten sich in dem größten Land Lateinamerikas rund 8,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 209.000 Patienten seien im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wegen der enormen Zunahme von Krankenhausaufenthalten im Zusammenhang mit Covid-19 sei zuletzt das Gesundheitssystem in der Amazonas-Metropole Manaus zusammengebrochen.In der EU sei der von AstraZeneca gemeinsam mit Universität Oxford entwickelte Impfstoff noch nicht zugelassen. Damit werde für den 29. Januar gerechnet. Das wäre dann nach den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna der dritte zugelassene Corona-Impfstoff in der EU.Derweil habe AstraZeneca aber im Krebsbereich einen Erfolg verbuchen können. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Medikament Enhertu zur Behandung von Patienten mit Magenkrebs zugelassen. AstraZeneca habe das Medikament, ein auf HER2 ausgerichtetes Antikörper-Konjugat, gemeinsam mit der japanischen Daiichi Sankyo Company entwickelt.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 75,00 Euro, bleiben aber auch aufgrund der attraktiven Dividendenrendite von derzeit knapp drei Prozent an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link