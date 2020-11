Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

92,26 EUR +2,43% (04.11.2020, 15:28)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,43 GBP +4,77% (04.11.2020, 15:15)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (04.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.An der Corona-Impfstoff-Front gehe es derzeit rasant voran. Nun gebe sich nach einigen Rückschlagen in den vergangenen Wochen auch AstraZeneca sehr optimistisch. Das Unternehmen arbeite bei der Impfstoff-Entwicklung mit der Universität Oxford zusammen. Der Direktor der Impfstoffstudie in Oxford, Andrew Pollard, habe gsagt, es bestehe eine "kleine Chance", dass ein Impfstoff vor Weihnachten bereit stehen werde.Die AstraZeneca-Aktie könne am heutigen Mittwoch in jedem Fall schon einmal ordentlich zulegen. Am morgigen Donnerstag veröffentliche der Pharmakonzern zudem den Quartalsbericht. Diesen Termin sollte man sich schon einmal vormerken.BioNTech, AstraZeneca und Moderna würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, wer als erstes die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff erlange. CureVac sei nur knapp dahinter. Letztendlich würden jedoch alle vier Impfstoffe, sollten sie die Zulassung erlangen, stark gefragt sein. Die Aktien von BioNTech, Moderna und CureVac seien deutlich spekulativer einzustufen als AstraZeneca - im Erfolgsfall sei allerdings auch das Aufwärtspotenzial deutlich höher, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: