ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (23.01.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von Analyst Richard Parkes von der Deutschen Bank:Richard Parkes, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF).Die vom US-Konkurrenten Bristol-Myers Squibb aufgegebene Hoffnung auf eine beschleunigte Zulassung für eine kombinierte Krebsbehandlung mit den Mitteln Opdivo und Yervoy dürfte nur in begrenztem Maß Auswirkungen auf die "Mystic"-Studie von AstraZeneca zu Durvalumab/Tremelimumab haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Parkes bleibe für die "Mystic"-Studie weiterhin optimistisch.Richard Parkes, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursziel von 6.000 GBp bestätigt. (Analyse vom 23.01.2017)Xetra-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:50,15 EUR -0,95% (23.01.2017, 16:43)London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:GBp 4.249,50 -1,4619% (23.01.2017, 17:01)