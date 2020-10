Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) ist ein britischer Sportwagenbauer aus dem englischen Städtchen Gaydon. 2014 wurde der frühere Nissan-Manager Andy Palmer an die Unternehmensspitze berufen. 2017 hat das 1913 gegründete Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Es verkündete einen Rekordumsatz von 880 Mio. GBP und Vorsteuergewinn von 87 Mio. - nach einem Minus von 163 Mio. ein Jahr zuvor. Es wurden 5.117 Sportwagen verkauft, nach 3.229 im Jahr 2016. (28.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aston Martin-Aktie (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) unter die Lupe.Beim britischen Luxussportwagenbauer stehe derzeit vieles auf dem Prüfstand. Vor wenigen Monaten habe sich des kanadische Milliardär Lawrence Stroll bei Aston Martin engagiert. Stroll habe weitere Investoren wie den Schweizer Ernesto Bertarelli und Mercedes-Formel 1-Teamchef Toto Wolff an Bord geholt. Jetzt wolle Daimler seinen Anteil an Aston Martin ausbauen.Investor Stroll habe neben Bertarelli und Wolff auch Tobias Moers als neuen CEO zu Aston Martin geholt. Er habe seine Gründe gehabt: Moers habe in seiner Zeit bei AMG den Umsatz durch die Ausweitung der Produktplatte von 2013 bis 2019 auf 132.000 Autos vervierfacht!Aston Martin erhalte nun von Daimler Zugang zu neuen Technologien wie z.B. Hybrid- und Elektroantriebssträngen sowie Fahrzeugkomponenten und -systemen. Bislang bestehet eine Partnerschaft zwischen Aston Martin und Mercedes AMG. Aston Martin bekommet für seine Luxusrenner die Motoren der Edelmarke von Mercedes geliefert. Im Gegenzug werde Daimler in den kommenden drei Jahren neu auszugebende Aktien von Aston Martin in mehreren Schritten bis zu einem Gesamtwert von 315 Mio. Euro erwerben. Dadurch werde der Anteil von Daimler an Aston Martin von derzeit 2,6% auf bis zu 20% steigen.