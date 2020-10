Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Analysten rechnen für die Unternehmen aus den Emerging Markets für dieses Jahr mit Gewinneinbrüchen in Höhe von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so die Analysten von Postbank Research.



Ein Wachstum der Gewinne werde lediglich für die Unternehmen aus den asiatischen Schwellenländern erwartet. Im kommenden Jahr könnte es für die asiatischen Unternehmen zu einem "Goldilocks"-Szenario kommen: Eine Situation, die sich durch ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum auszeichne und in der die Inflation zeitgleich auf einem solch niedrigen Niveau verharre, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik weiterhin expansiv gestalten könnten. Ein fruchtbarer Boden für gute Geschäfte, weshalb für Unternehmen aus den asiatischen Schwellenländern für 2021 mit einem Gewinnwachstum von 25 Prozent gerechnet werde. Besonders optimistisch würden sich die Analysten bei Unternehmen aus dem Energiesektor zeigen. Nach einem Minus von 48 Prozent in diesem Jahr werde für 2021 ein Plus von 82 Prozent erwartet. (21.10.2020/ac/a/m)

