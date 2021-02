Wir würden eine grundlegende Veränderung der Weltordnung mit einer langwierigen Deglobalisierung und einem Anstieg der geopolitischen Spannungen sehen. Covid-19 habe den Übergang zu dieser neuen Weltordnung lediglich beschleunigt.



Die Deglobalisierung verkürze Lieferketten oder verlagere sie in Länder, die geografisch nah am Unternehmen lägen und geringe Handelshürden zum Standort der Zentrale aufweisen würden. Mögliche Folge seien drei Handelsblöcke: Asien mit China im Zentrum, Europa sowie Amerika rund um die USA, Kanada und Mexiko.



Der größte dieser Blöcke werde Asien werden. Habe der innerasiatische Handel 2000 noch bei rund 50 Prozent des gesamten asiatischen Handels gelegen, so habe er 2019 schon 60 Prozent ausgemacht. Covid-19 habe viele Staaten dazu veranlasst, sich auf die inneren Grenzen zurückziehen. Eindeutige Nutznießer würden Chinas Tech-Industrie und -Handel, das verarbeitende Gewerbe in Nordostasien und die Low-Cost-Produzenten in den ASEAN-Staaten sein. Nordasiatische Länder wie Korea, Vietnam und Taiwan mit engen Verbindungen zu den widerstandsfähigeren Sektoren der chinesischen Festlandwirtschaft würden ebenfalls von diesem neuen Handelsblock profitieren.



Der schwindende Einfluss der USA und Europas in der indo-pazifischen Region werde China auch geopolitisch zugutekommen. Neue Allianzen könnten Druck auf die Verbündeten der USA wie Japan und Korea ausüben und den geopolitischen, handelspolitischen und technologischen Konflikt zwischen den USA und China anheizen.



Digitalisierung



Schlüsselziele der chinesischen Wirtschaft wie Innovation, Selbstversorgung mit Schlüsseltechnologien und Förderung des Binnenkonsums würden stark vom Tempo der Digitalisierung abhängen. Covid-19 habe der Nutzung digitaler Technologien Schub gegeben, sowohl in Unternehmen wie in Privathaushalten. Bereits vor Covid-19 sei China mit einem Anteil von 45 Prozent der E-Commerce-Transaktionen weltweit führend gewesen.



Doch die Digitalisierung werde nicht auf den Handel beschränkt bleiben. Die Pandemie befördere die Digitalisierung in Sektoren, die körperlichen Kontakt erfordern würden, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung und Einzelhandel. Internetaktien aus China und anderen Schwellenländern, die einen Wachstumsschub durch das Virus erfahren und typischerweise hohe Cashflows generieren würden, könnten in diesem Umfeld interessante Anlagemöglichkeiten bieten. (11.02.2021/ac/a/m)







