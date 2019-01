ISIN Ascom-Aktie:

CH0011339204



WKN Ascom-Aktie:

885933



Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

AH2N



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Ascom-Aktie:

ASCN



Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (10.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Panagiotis Spiliopoulos, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).Das Umsatzwachstum habe mit 3,0% (1,7% in konst. Währung) in GJ 2018 unter der Analysten- (4,9%) wie auch der Konsensprognose (3,5%) gelegen. Zwar seien in NA in H2 solide Zahlen realisiert worden, die das schwache H1 ausgleichen und in GJ 2018 ein zweistelliges Wachstum sichern würden, die schwache Performance außerhalb des Gesundheitsbereichs belaste allerdings das Gesamtergebnis.Die vorläufige EBITDA-Marge liege bei 12% und damit tiefer als der Analysten- (14,8%) wie auch der Konsenswert (13,7%). Dies lasse auf einen weiteren Rückgang in H2 schließen (16,6% in H2/2018 ggü. 18,0% in H2/2017).Die vorläufigen Ergebnisse seien enttäuschend und würden die Einschätzung bestätigen, dass die Umsetzung der Strategie wohl mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, als ursprünglich geplant. Dadurch erhöhe sich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Revision der 2020-Ziele anlässlich der am 7. März vorgestellten Jahreszahlen. Angesichts der bisherigen Werte rechne der Analyst mit weiteren Prognoseanpassungen.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Ascom-Aktie. Das Kursziel laute CHF 18,00. (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Ascom-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Ascom-Aktie:11,88 EUR -0,67% (10.01.2019, 08:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:13,40 CHF -2,47% (10.01.2019, 09:40)