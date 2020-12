Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (14.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Nach der erfolgreichen Übernahme der TLG Immobilien AG seien deren Geschäftszahlen zum 19. Februar 2020 konsolidiert worden und würden sich daher im Quartalsbericht der Aroundtown S.A. widerspiegeln. So habe der Wert des Gewerbeimmobilienbestands der Aroundtown S.A. nach neun Monaten 2020 auf EUR 21.769 Mio. (Ende 2019: EUR 18.127 Mio.) zugenommen. Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios habe sich im Vergleich zum Dezember 2019 von 7,7% auf nunmehr 8,3% verändert. Im gleichen Zeitraum habe sich die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm auf EUR 10,8 verbessert (Ende 2019: EUR 10,3). Die Mieteinnahmen hätten auf vergleichbarer Basis nach drei Quartalen 2020 ein Wachstum von 1,7% gegenüber dem Vorjahresniveau erreicht. Hierbei hätten neben der Reduzierung des Leerstandes (+0,2 Prozentpunkte) auch die Mieterhöhungen mit 1,5 Pp zur Steigerung beigetragen.Über die 40%ige Aktienbeteiligung am Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties S.A. sei die Aroundtown S.A. auch im deutschen Wohnungssegment investiert. So habe der Immobilienbestand der Grand City Properties S.A. seit Ende 2019 von 76.646 auf 63.223 Einheiten per Ende September 2020 deutlich abgenommen, wobei sich der Portfoliowert auf EUR 7.859 Mio. (Ende 2019: EUR 7.972 Mio.) nur geringfügig verschlechtert habe. Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios habe sich gegenüber dem Jahresende 2019 von 6,7% auf nunmehr 6,2% reduziert. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm sei nach drei Quartalen 2020 auf EUR 7,3 geklettert (Ende 2019: EUR 6,8). Auf vergleichbarer Basis hätten die Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahreswert ein Wachstum von 2,6% verzeichnet, das sich zu 1,8 Pp aus den Mieterhöhungen im Immobilienbestand und zu 0,8 Pp aus der Reduzierung des Leerstandes zusammengesetzt habe.Nach drei Quartalen 2020 habe Aroundtown S.A. Mieterlöse in Höhe von insgesamt EUR 758 Mio. erzielt, die damit um 37% über dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 555 Mio. gelegen hätten. Die Bewertungsgewinne aus der Aufwertung des Immobilienbestandes hätten sich von EUR 1.066 Mio. auf EUR 736 Mio. verringert. Dementsprechend ergebe sich in 9M 2020 ein durchschnittlicher Wert des Immobilienbestands von EUR 2.698 je qm (Ende Dezember 2019: EUR 2.433 je qm). Während sich das EBITDA nach neun Monaten 2020 auf EUR 1.433 Mio. (Vorjahr: EUR 1.768 Mio.) verschlechtert habe, habe das adjustierte EBITDA, welches in erster Linie um das Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios bereinigt worden sei, um 30% auf EUR 723 Mio. (Vorjahr: EUR 557 Mio.) zugelegt.Auch dank der Akquisition der TLG Immobilien AG habe Aroundtown nach drei Quartalen 2020 den FFO klar verbessern können.Michael Seufert, Analyst der Nord LB, bekräftigt seine Halteempfehlung für die Aroundtown-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 5,00 auf EUR 6,00 erhöht. (Analyse vom 14.12.2020)