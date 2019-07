XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (11.07.2019/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Seit rund einem Jahr schwanke die Aroundtown-Aktie zwischen 6,98 EUR und 7,92 EUR seitwärts. Die beschriebene seitliche Schiebezone habe zur Konsequenz, dass sich der Abstand zwischen dem oberen und unteren Bollinger Band extrem verringert habe. Die beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators würden sogar so dicht zusammenliegen wie niemals zuvor. In der Vergangenheit habe diese Konstellation sprunghafte Handelsaktivitäten begünstigt. Aus charttechnischer Sicht würden die Analysten einen Anstieg über die letzten Wochenhochs bei 7,74/7,79 EUR dabei als entscheidenden Katalysator definieren. Eine positive Weichenstellung habe zusätzlich den Charme, dass dann auch eine "bullishe" Auflösung der eingangs erwähnten Tradingrange realistisch erscheine. Aus deren Höhe ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 1 EUR. Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausbruch wecke aktuell der trendfolgende MACD, der nicht nur "long" positioniert sei, sondern jüngst nochmals auf seiner Signallinie aufgesetzt habe.Als Absicherung auf der Unterseite ist die Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 7,45 EUR) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.07.2019)