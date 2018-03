Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

6,40 EUR +3,31% (05.03.2018, 14:27)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (05.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und sein Kursziel von EUR 8,20.Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur der Aroundtown-Aktie nutzen, um die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet (9M/17: NAVPS + 39%; FFOPS: + 44%), und Acklin gehe davon aus, dass dies auch im kommenden Jahr der Fall sein werde. Aroundtown verfüge über eine große Pipeline und reichlich finanzielle Feuerkraft zur Ausführung. Acklin gehe davon aus, dass die Fundamentaldaten des Sektors weiterhin günstig bleiben würden und erwarte, dass die jüngste negative Stimmung nachlasse, sobald die Anleger die Fundamentaldaten genauer untersuchen würden. Die angekündigte Aufnahme in die EPRA-Indices und den GPR 250 Index sowie die gestiegenen Aussichten auf die Aufnahme in den deutschen MDAX dürften das Sentiment positiv beeinflussen.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, bleibt seiner "buy"-Empfehlung für die Aroundtown-Aktie. (Analyse vom 05.03.2018)XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:6,375 EUR +2,91% (05.03.2018, 14:47)