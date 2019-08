An den Märkten sei es nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses zu einer dramatischen Reaktion gekommen: Der argentinische Peso habe im Tagesverlauf auf über 60 ARS/USD abgewertet - ein Verlust von über 20%. Zum Tagesschluss habe die argentinische Währung mit 56 ARS/USD insgesamt 18% an Wert verloren. Auch der argentinische Aktienindex MERVAL habe am ersten Handelstag nach der Vorwahl fast 40% verloren. Der Leitzins sei in die Höhe geschossen und habe bei 75% gelegen. Der Präsidentschaftskandidat Alberto Fernandez wolle das IWF-Programm neu verhandeln und stelle viele der Reformen des amtierenden Präsidenten in Frage. Vor allem die Haushaltskonsolidierung solle zurückgedreht werden. Als Vizepräsidentin an der Seite von Alberto Fernandez stehe die frühere Präsidentin Cristina Fernandez zur Wahl. Während ihrer Regierungszeit sei das Land von Populismus geprägt gewesen, durch den ausländische Investoren verscheucht worden seien und der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten verloren gegangen sei. Die Zentralbank habe einen Teil des Staatshaushalts finanziert und dadurch die Hochinflation angetrieben.



Perspektiven: Die Stabilisierungsmaßnahmen nach Jahren der Misswirtschaft seien tiefgreifend gewesen. Die Abschaffung von Subventionen und die Freigabe der Währung hätten im vergangenen Jahr zunächst zu einer Rezession geführt. Nun sehe sich die Regierung zu tieferen Einschnitten bei den Staatsausgaben gezwungen, die die Wirtschaft stark belasten würden. Diese Anstrengungen von Präsident Macri sollten die Grundlage für stärkeres Wachstum in den kommenden Jahren schaffen. Der Ausblick für weitere Reformen sei aufgrund des sich abzeichnenden Wechsels im Präsidentenamt negativ. Problematisch bleibe die Inflationsdynamik aufgrund der deutlichen Abschwächung der Währung und der Inflationsindexierung von Löhnen und Renten.



Länderrisiko: Die Einschätzungen der Ratingagenturen lägen mit B2 (Moody’s), B (Fitch und S&P) auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Bonitätsentwicklung Argentiniens sei unter Macri nach der Einigung mit den Holdouts und der Durchführung von wichtigen Reformen in vergangenen Jahren zunächst positiv gewesen. Zuletzt habe sich die Bonitätseinschätzung als Folge des Abbaus der Reserven, der Währungsschwäche, der politischen Unsicherheit und der Rezession allerdings wieder verschlechtert. In den vergangenen zwei Jahren habe die Regierung Anstrengungen unternommen, ein Liquiditätspolster zu schaffen und damit weniger anfällig für Marktturbulenzen zu sein. Die Volatilität des Pesos zeige jedoch, dass dies nicht gelungen sei. Die Zusammenarbeit mit dem IWF verringere das Risiko von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, allerdings dürfte die weitere Zusammenarbeit aufgrund des sich abzeichnenden Präsidentenwechsels deutlich schwieriger werden.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Präsident Macri hat noch vor den Präsidentschaftswahlen (21. Oktober) ein Debakel erlebt, das eine mögliche Wiederwahl als fast unmöglich erscheinen lässt, so die Analysten der DekaBank.Das Ergebnis der Vorwahlen stelle die Zukunft der marktwirtschaftlichen Reformen in Argentinien stark in Frage. Bei den Vorwahlen habe Macri nur 32% der Stimmen für sich gewinnen können. Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Alberto Fernandez habe fast 48% der Stimmen erhalten. Der deutliche Vorsprung von Fernandez, der eine gemeinsame Kandidatur mit der ehemaligen Präsidentin, die Populistin Cristina Fernandez, angemeldet habe, erscheine fast uneinholbar. Das Ergebnis sei sehr überraschend gewesen, denn in den bisher veröffentlichen Umfragen hätten die Populisten mit einem nur leichten Vorsprung geführt. Dieser Vorsprung sei in den vergangenen Wochen sogar geschrumpft. Macri habe etwas Rückenwind als Folge der Stabilisierung der Währung und des Rückgangs der Inflation bekommen.