Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

14,244 EUR +0,82% (27.05.2019, 13:17)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (27.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von 21,00 auf 15,70 Euro.Das Q1-Zahlenwerk sei ergebnisseitig deutlich hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben (moderat hinter dem Marktkonsens). Der Stahlkonzern habe ergebnisseitig (EBITDA: -34% y/y) unter der verschlechterten Preis-Kosten-Relation (gesunkene Stahlpreise vs. gestiegene Eisenerzpreise) gelitten. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.03.2019) hätten sich im Quartalsverlauf leicht verschlechtert, was vor allem auf IFRS 16 zurückzuführen sei.Einen Ergebnisausblick für 2019 habe der Konzern nach wie vor nicht veröffentlicht. Die Guidance für den Mittelbedarf (vor Working Capital) sei bestätigt worden (6,4 (2018: 5,0) Mrd. USD). Das Verschuldungsziel sei wegen IFRS 16 angepasst worden (Nettofinanzverschuldung: 7 (zuvor: 6; 31.12.2018: 10,2) Mrd. USD). Bei dessen Erreichen sei seitens ArcelorMittal eine offensivere Ausschüttungspolitik angedacht. Das Ziel für 2020 (EBITDA-Verbesserung um ca. 3 (2016-2018: 1,6) Mrd. USD ggü. 2015) sei abermals bestätigt worden. Beim Konzernumbau sei ArcelorMittel vorangekommen. Diermeier habe seine Erwartungen in Reaktion auf die Q1-Zahlen sowie das verschlechterte Branchenumfeld deutlich reduziert (u.a. EPS 2019e: 2,54 (alt: 3,69) USD; EPS 2020e: 3,00 (alt: 3,46) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewerte die ArcelorMittal-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel sei von 21,00 auf 15,70 Euro reduziert worden. (Analyse vom 27.05.2019)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:14,288 EUR +1,15% (27.05.2019, 11:59)