Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (09.01.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von 25 Euro auf 22 Euro.Die EU-Kommission beabsichtige, die europäische Stahlindustrie länger zu schützen. Im Juli 2018 habe sie Zölle für zusätzliche Stahlimporte in die EU (25% auf 26 Produktkategorien) eingeführt, die zunächst auf 200 Tage begrenzt gewesen seien. Diese Schutzmaßnahmen sollten in ähnlicher Form nun bis Mitte 2021 gelten. Das Vorhaben sei entsprechend bei der Welthandelsorganisation (WTO) angemeldet worden.Grundsätzlich seien die Schutzmaßnahmen nach Meinung des Analysten positiv für die Geschäftsentwicklung von ArcelorMittal in Europa zu werten (Umsatzanteil Europa GJ 2017: 49%). Jedoch seien wegen der getrübten globalen konjunkturellen Perspektiven die Stahlpreise, einer der wichtigsten Faktoren der Geschäftsentwicklung des Konzerns, in den letzten Monaten weltweit unter Druck geraten. Deshalb habe Diermeier seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt (u.a. EPS: 4,22 (alt: 4,47) USD).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die ArcelorMittal-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 09.01.2019)Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:19,906 EUR +3,77% (09.01.2019, 13:20)