Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (30.01.2018/ac/a/a)







Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Sektor Basic Resources die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) zu kaufen.Die Lage in der Stahlindustrie habe sich in den letzten Monaten trotz unverändert bestehender Belastungsfaktoren weiter aufgehellt. Dabei profitiere die Branche nicht nur durch die aufgrund der höheren Nachfrage nach Stahlprodukten erfreulichen Produktionszahlen. Denn zuletzt habe sich auch das Preisumfeld für Stahlprodukte in Europa u.a. aufgrund der verhängten europäischen Strafzölle zur Abwehr von Billigimporten aus China verbessert.Von der guten Branchenentwicklung hätten auch die von Fechner gecoverten Aktien deutlich profitieren können. Der Analyst gehe grundsätzlich von einer Fortsetzung der positiven Kursverläufe der Einzelwerte in den nächsten Monaten aus, wobei in Kürze die Veröffentlichung von Geschäftszahlen bei einigen Werten (insb. ArcelorMittal) für mehr Klarheit sorgen werde.Neben dem guten Preisumfeld würden auch die Produktionserwartungen weiter positiv aussehen. So solle die weltweite Nachfrage laut Weltstahlverband 2018 um 1,6% (EU: +1,4%; Nordamerika: +1,2%; Asien: +1,1%) ansteigen. Doch bleibe die Situation herausfordernd. Sorgen würden unverändert die ungelöste Strukturkrise mit den bestehenden hohen Überkapazitäten, Importdruck, aufkommender Protektionismus sowie Volatilität an den Rohstoffmärkten bereiten. Das Branchenrating bleibe auf "positiv".