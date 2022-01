Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,62 EUR +0,01% (17.01.2022, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,60 EUR +0,44% (17.01.2022, 09:58)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,07 USD +0,51% (14.01.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für Apple-Fans und Analysten wäre es DAS Highlight des Jahres 2022: Mit einem Augmented- bzw. Virtual-Reality-Headset könnte der Tech-Konzern die erste große Produktneuheit seit der Apple Watch im Jahr 2015 präsentieren. Laut einem Medienbericht drohe sich jedoch der Launch nun erneut zu verzögern.Apple erwäge das Debüt des Mixed-Reality-Headsets um mindestens einige Monate zu verschieben, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach hätte das neue Gerät ursprünglich bereits bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC 2022 im Juni präsentiert und anschließend im Laufe des Jahres verkauft werden sollen.Aktuell gebe es laut dem Bericht allerdings Probleme mit Software und Kameras sowie einer Überhitzung des Geräts, würden die Insider berichten. Das bringe die bisherige Planung in Gefahr. Möglicherweise könne das Headset erst gegen Ende des Jahres vorgestellt und ab dem kommenden Jahr verkauft werden. Offiziell bestätigen wollen habe Apple dies gegenüber Bloomberg aber nicht.Unterdessen werde bereits spekuliert, wie der Tech-Riese das Headset nennen könnte. Der renommierte Apple-Experte Mark Gurman habe in seiner wöchentlichen Kolumne bei Bloomberg seine Tipps abgegeben. Den Bezeichnungen Apple Vision oder Apple Reality räume er demnach die besten Chancen ein.Das ersehnte AR-/VR-Headset sei für viele Analysten eines der Argumente, das den Anstieg der Market Cap auf 3 Bio. USD und darüber hinaus rechtfertige. Mehrere Verzögerungen in der Vergangenheit hätten der Vorfreude aber keinen Abbruch getan, daher sollten Anleger eine erneute Verschiebung nicht überdramatisieren. "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.