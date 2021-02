Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,68 EUR +1,28% (02.02.2021, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,40 EUR +1,30% (02.02.2021, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,245 USD +0,82% (02.02.2021, 16:37)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Spannung steige? Komme doch ein Apple-Car mit Hilfe von Hyundai? Nach mehreren Spekulationen habe sich jetzt der oft gut informierte TF-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo gemeldet. Er sei der Meinung: Apple arbeite eng mit Hyundai an einem ersten Auto, das im Jahr 2025 gekauft werden könne. Später könnten sogar noch Kooperationen und weitere Elektroautos mit GM und PSA folgen.Die große Frage sei: Sei es dann schon viel zu spät für Apple, hier noch Fuß zu fassen? Marktbeobachter würden gerne das mahnende Beispiel Nokia erwähnen - die Finnen seien unangefochtener Handy-Marktführer gewesen, bis der spätere Markteintritt von Apple mit einem besseren Produkt das Nokia-Imperium zu Fall gebracht habe. Ob VW, BMW oder Daimler die "Nokias" der Autobranche seien - oder Späteinsteiger in die E-Mobilität wie Apple den Markt noch gegen Tesla und Co gewinnen könnten, werde die Zukunft zeigen.Apple jedenfalls wolle nichts dem Zufall überlassen. Analyst Kuo schreibe, bei der E-Auto-Plattform setze man auf die neu entwickelte Hyndai-Plattform E-GMP mit fortschrittlicher 800-Volt-Technologie, auf welche bereits auch Porsche vertraue. Die Hyundai-Schwester Kia könne das Modell in den USA fertigen.Das Outsourcen der Produktion wie beim iPhone könne die Entwicklungszeit von Apple "signifikant" reduzieren. Der eigene Fokus der Apple-Forscher liege parallel auf Software, Design und Infotainment.Ein Manager einer großen deutschen Autofirma habe bereits geschrieben: "Die Hinweise verdichten sich für mich eher, dass es eine Zusammenarbeit gibt." (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link