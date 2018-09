XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple stelle das teuerste iPhone aller Zeiten vor und präsentiere eine neue Apple Watch mit EKG-Sensor. Damit setze der kalifornische Technologieriese auch weiter auf Produkte im Hochpreissegment. Das nächste Big Thing bleibe allerdings aus. Wie erfolgsversprechend sei die aktuelle Strategie des US-amerikanischen Tech-Giganten und lohne sich der Kauf von Apple-Aktie noch oder sei der Preis bereits viel zu hoch?Vor kurzem habe Apple als erstes Privatunternehmen die 1-Billion-USD-Marke geknackt. Kurz gesagt: Der Technologieriese sei das wertvollste Unternehmen der Welt. Was Grund zum Feiern suggeriere, lasse kritische Stimmen lauter werden. Finanzanalyst Mark Hulbert warne davor, dass die hohe Marktkapitalisierung des US-Konzerns auf dubiose Langzeitwetten beruhe. Er meine deshalb, der iPhone-Hersteller aus Cupertino sei überbewertet. Hulbert stütze seine Annahme auf eine Analyse, die zu dem Ergebnis komme, dass die seit 1980 mit der höchsten Marktkapitalisierung notierten Unternehmen im Vergleich zum Index durchschnittlich 4% schwächer performt hätten.Das jüngste Mega-Event in Kalifornien zeige: Apple setze weiter auf den Markt der Premium-Smartphones - eine Strategie, die mit Blick auf die Zahlen der letzten Monate offensichtlich zum Erfolg führe. Mit der neuen Apple Watch traue sich der Konzern nun einen Vorstoß in den Gesundheits- und Sportmarkt zu. Trotz dieser Innovationen bleibe das Unternehmen damit unter den Erwartungen der Anleger. Es sei fraglich, ob Apple die Wachstumserwartungen zukünftig erfüllen könne oder nur auf der Welle der Popularität reite. Eins sei klar: Die Fallhöhe der Apple-Aktie sei hoch. Vielleicht zu hoch. (Analyse vom 14.09.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:192,20 Euro -0,08% (17.09.2018, 11:19)