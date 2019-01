Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), senkt aber sein Kursziel.Der Konzern habe gestern erstmals seit der Einführung des iPhones (2007) u.a. seinen Umsatzausblick gesenkt. Er gehe jetzt demnach für das Weihnachtsquartal nur noch von einem Umsatz von ca. 84 (bisher: 89 bis 93; Vj.: 88,3; Marktkonsens: 91,1) Mrd. USD aus. Laut Konzernchef Cook gehe die Guidance-Senkung vor allem auf schwächere iPhone-Verkäufe in China zurück. Apple habe die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung in dem Land unterschätzt. Zu diesem Abschwung habe auch der Handelskonflikt beigetragen. Jedoch seien auch in einigen entwickelten Märkten nicht so viele Nutzer auf neue iPhones umgestiegen wie von Apple projiziert - konkrete Länder nenne der Konzern aber nicht.Der Analyst habe bereits in den letzten Kommentierungen darauf hingewiesen, dass das sich eintrübende Konjunkturumfeld und die starke Anhebung der iPhone-Verkaufspreise insbesondere seit dem iPhone X von 2017 noch zum Problem werden könnte. Apple habe gestern nun selbst eingeräumt, dass die Nutzer ihre Geräte seltener auswechseln würden als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Der Analyst habe seine Prognosen noch einmal gesenkt (u.a. EPS 2018/19e: 12,54 (alt: 13,31) USD; EPS 2019/20e: 13,62 (alt: 14,27) USD).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Apple-Aktie aber vor allem wegen der weiterhin attraktiven Bewertung (bspw. KGV 2019/20e: 11,6; Vergleichsgruppe: 16,3) sowie der außergewöhnlich loyalen Kundenbasis bei einem von 205,00 auf 198,00 USD reduzierten Kursziel weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 03.01.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:127,72 EUR -8,25% (03.01.2019, 12:03)