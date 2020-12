Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In iPhones und iPads setze der Konzern schon seit Jahren auf eigene Prozessoren und auch bei Macs und MacBooks solle bis 2022 auf Chips der Marke Eigenbau umgestellt werden. Das Konzept scheine sich zu bewähren, denn Apple habe angekündigt, in Zukunft noch stärker auf selbstentwickelte Hardware-Komponenten zu setzen. Das komme nicht überall gut an."Wir haben in diesem Jahr begonnen, unser erstes Mobilfunk-Internetmodem zu entwickeln, das uns einen weiteren strategischen Wandel erlaubt", habe Apple-Hardware-Chef Johny Srouji bei einer internen Veranstaltung gesagt. Langfristige strategische Investitionen wie diese hätten neue Produkte ermöglicht und sichergestellt, dass der Konzern auch Zukunft eine gut gefüllte Pipeline mit innovativen Technologien habe.Der Schritt habe sich bereits abgezeichnet: Im Jahr 2019 habe Apple für eine Milliarde Dollar die Modem-Sparte von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681) übernommen und immer wieder Mitarbeiter des Chip-Spezialisten QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) abgeworben. Letzterer liefere bislang die Mobilfunk-Komponenten, die beispielsweise auch in den aktuellen 5G-fähigen iPhone-12-Modellen Verwendung finden würden.Wann die selbstentwickelten Modem-Chips erstmals in Apple-Geräten zum Einsatz kommen würden, habe Srouji noch nicht verraten wollen. Bis 2025 laufe aber ohnehin noch ein sechsjähriger Lizenz-Deal mit QUALCOMM.Für die Zulieferer sei es jedoch eine schlechte Nachricht: Nach Daten von Bloomberg verdiene QUALCOMM rund elf Prozent des Umsatzes mit Apple. Die Aktie des Chipherstellers sei nach der Ankündigung zeitweise um über sechs Prozent gefallen. Ähnlich sei es in dieser Woche bereits der Intel-Aktie ergangen, nachdem Apple einen eigenen, noch schnelleren Prozessor-Chip für seine iMac-Rechner habe durchblicken lassen.Die Apple-Aktie sei derweil 1,2 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen und nähere sich damit Stück für Stück dem Allzeithoch im Bereich von 138 Dollar an. Das Ende der Fahnenstange müsse nach Einschätzung des AKTIONÄR aber auch dort noch nicht erreicht sein.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)