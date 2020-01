Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten reiße auch im neuen Jahr nicht ab. Im Sog eines festen Jahresauftakts an den internationalen Handelsplätzen hätten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des Jahres 2020 von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China profitiert. Apple & Co würden sich im Höhenflug befinden.Der Dow Jones Industrial habe sich am Donnerstag wie seine anderen großen New Yorker Indexkollegen in Rekordhöhen geschwungen. Am Ende habe er um 1,16 Prozent auf 28 868,80 Punkte zugelegt. Er habe damit nur wenige Zähler unter seiner in den Schlussminuten aufgestellten Bestmarke von knapp 28 873 Punkten geschlossen.Für den marktbreiten S&P 500 sei es am Ende um 0,84 Prozent auf 3257,85 Punkte hoch gegangen. Der technologielastige Nasdaq 100 sei noch stärker um 1,59 Prozent auf 8872,22 Zähler vorgerückt.Stark gefragt gewesen seien wegen der Nachrichten aus China auch die US-Notizen großer chinesischer Internetkonzerne. Aktien des Suchmaschinen-Betreibers Baidu seien an der Nasdaq um 9,4 Prozent nach oben geschossen, während jene der Online-Handelsplattform JD.com um 7,1 Prozent hoch geschnellt seien.Apple ist und bleibt ein Basisinvestment für jedes Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Angesichts der Rally in den letzten Monaten sei eine Verschnaufpause inzwischen überfällig. (Analyse vom 03.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link