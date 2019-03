Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,71 Euro +0,91% (26.03.2019, 18:03)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 190,54 +0,98% (26.03.2019, 18:04)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Laura Martin von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse spricht Laura Martin, Analystin vom Investmenthaus Needham & Co, weiterhin eine klare Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, aus.Angesichts des bei Apple Inc. vorhandenen Budgets für Inhalte, der unbezahlbaren Auftritte von Steven Spielberg, Oprah Winfry, Jennifer Aniston und JJ Abrams, keinerlei Marketingkosten stelle die Ankündigung von Apple TV+ eine direkte Bedrohung für Netflix dar, so die Analysten von Needham & Co.Apple werde Spiele, Nachrichten und Musik bündeln und seiner Basis von 900 Mio. Kunden anbieten. Falls nur 10% davon die Services nutzen würden, dürfte ein Budget zur Finanzierung von Content zur Verfügung, das zwei bis drei Mal so hoch sein könnte wie das von Netflix. Die durch die neuen Angebote erwartete Verringerung der Kundenabwanderungsquote komme der Bewertung der Apple-Aktie zugute.In ihrer Apple-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel unverändert mit "strong buy" ein und halten am Kursziel von 225,00 USD fest.