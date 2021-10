Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Kampf um die Exklusivität seines App Stores spiele der US-Gigant die nächste Karte aus. Apple habe einen umfangreichen Bericht vorgelegt, der vor den Gefahren für iPhone-Nutzer warne, sollte der Konzern gezwungen sein, die Installation fremder Software zulassen zu müssen. Der Vorstoß richte sich gegen einen Gesetzesentwurf der EU.Konkret gehe es um von der EU-Kartellamtschefin Margrethe Vestager vorgeschlagene Regeln, die darauf abzielen würden, die Marktmacht großer Tech-Konzerne wie Apple, Amazon, Facebook und Google zu beschneiden.In Apples Fall sehe der Vorschlag unter anderem vor, dass der Konzern Nutzern die Installation von Software von außerhalb seines App Stores ermöglichen solle.In dem 31 Seiten starken Bericht, heiße es dazu: "Wenn Apple gezwungen wäre, Sideloading zu unterstützen, würden mehr schädliche Apps die Nutzer erreichen, weil es für Cyberkriminelle einfacher wäre, sie ins Visier zu nehmen - selbst wenn Sideloading nur auf App-Stores von Drittanbietern beschränkt wäre."Ebenso unwahrscheinlich sei, dass Apple bei seiner Kritik nur das Wohl der User im Blick habe. Vielmehr dürfte dem Konzern daran gelegen sein, die lukrativen Einnahmen aus dem App Store zu schützen. Sie hätten sich im vergangenen Jahr immerhin auf 72,3 Milliarden Dollar belaufen.Zusammen mit den drohenden Produktionskürzungen beim iPhone 13 ergebe sich aktuell ein schwieriges Umfeld für die Apple-Aktie. Langfristig sind die Aussichten für den Konzern aber ausgezeichnet, weshalb DER AKTIONÄR ihn weiter auf der Empfehlungsliste behält, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link