Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,02 EUR -1,49% (13.01.2022, 21:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,58 EUR -0,99% (13.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,21 USD -1,32% (13.01.2022, 21:29)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Apple habe mit dem kurzzeitigen Überschreiten der 3-Billionen-Dollar-Marke bei der Market Cap Zweifler und Skeptiker auf den Plan gerufen. Klar: Angesichts der hohen Bewertung müsse der Tech-Gigant liefern. Die nächste Chance dazu bekomme das US-Unternehmen am 27. Januar - wenn es die Q1-Zahlen verkünde. J.P. Morgan gehe davon aus, dass die Zahlen stark ausfallen würden.Das US-Analystenhaus prognostiziere, dass Apple mit seinem Quartalsausweis die Gewinnerwartungen übertreffen werde. "Wir gehen davon aus, dass die Gewinne durch die Lieferketten-Probleme beeinträchtigt wurden. Dennoch erwarten wir einen Push durch höhere iPhone-Verkäufe", habe Samik Chatterjee von J.P. Morgan in einer Notiz am Donnerstag gesagt, wie CBNC berichte.Für das laufende zweite Quartal sehe das US-Analystenhaus noch bessere Kennziffern. Ein verbessertes (Produkt-)Angebot und eine anhaltend starke Nachfrage sollten zu einem überragenden iPhone-Umsatz führen, so die J.P. Morgan-Analystin. Die Expertin erwarte konkret, dass Apple im zweiten Quartal 61 Millionen iPhones ausliefern werde, was einem Umsatz von 49,2 Milliarden Dollar entspreche.Die hohe Bewertung der Aktie sei durch stetige Gewinnverbesserungen gerechtfertigt. Zudem wäre ein Ausblick, der über den Erwartungen liege, ein Kurstreiber, so Chatterjee abschließend."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Tech-Konzern auch in diesem Jahr an die starke Performance der letzten Jahre anknüpfen werde und habe die Apple-Aktie als einen der Favoriten für 2022 auserkoren.Die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link