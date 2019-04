Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,75 Euro +0,84% (02.04.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,51 Euro -0,04% (02.04.2019, 09:22)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,24 USD (01.04.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach den enttäuschenden Ergebnissen im ersten Quartal 2019, die insbesondere auf den Rückgang der iPhone-Umsätze in China zurückzuführen gewesen seien, habe das Unternehmen mit Sitz in Cupertino begonnen, Maßnahmen zu ergreifen. Apple habe sich wohl die am 1. April in Kraft getretene Steuersenkung für die verarbeitende Industrie sowie andere Sektoren in China zunutze gemacht und die Preise ihrer derzeitigen iPhone-Produktreihe im Land gesenkt. Bis zu sechs Prozent sollten die Geräte billiger werden. Bereits im Januar hätten chinesische Elektronik-Händler iPhones mit Rabatten angeboten, um die Nachfrage anzukurbeln.Zudem gebe es derzeit wieder Spekulationen über mögliche Autopläne von Apple. Wie vor Kurzem bekannt geworden sei, habe Apple einen ranghohen Spezialisten für elektrische Antriebe aus dem Hause verpflichtet. Michael Schwekutsch sei bis zuletzt im Rang eines Vizepräsidenten für die Entwicklung von Antrieben und Batteriepacks beim Elektroautobauer Tesla zuständig gewesen. Jetzt arbeite er laut seinem Profil bei Linkedin für die Spezialprojekte-Gruppe von Apple.Zuvor habe bereits das Branchenblog Electrek berichtet, Schwekutsch sei von Tesla zu Apple gewechselt. Ursprünglich sei davon ausgegangen worden, dass es sich bei Apples Auto-Projekt mit dem Code-Namen "Titan" nur um die Entwicklung einer klassischen Selbstfahrer-Plattform handle. Mit dem Zugang von Schwekutsch, einem Experten für Powertrains, würden nun Spekulationen ums eigene Auto wieder in den Vordergrund rücken, nachdem jüngst durch den Abbau einiger Stellen Zweifel am "Project Titan" laut geworden seien.Die Apple-Aktie habe sich zuletzt enorm stark präsentiert. Kurzzeitig habe das Papier bereits über die 200-Tage-Linie hinausblicken können. Anschließend sei es aber wieder unter den wichtigen Widerstand zurückgerutscht. Nun könnte durchaus der nächste Angriff folgen. Der nachhaltige Bruch dieser Hürde würde ein neues Kaufsignal für die Apple-Aktie bedeuten. Anleger, die seit der Kaufempfehlung des "Aktionär" bei der Aktie mit an Bord seien, könnten sich mittlerweile über einen Kursgewinn von mehr als 78% freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.