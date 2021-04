Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die EU-Kommission werfe Apple unfairen Wettbewerb in seinem App Store auf iPhone und iPad vor. Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-Apps, habe Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag nach einer Beschwerde des Marktführers Spotify erklärt.Die Brüsseler Behörde gehe unter anderem dagegen vor, dass die Verkäufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssten. Dabei behalte der Konzern 30 oder 15 Prozent der Einnahmen ein. Setze sich die EU-Kommission durch, würde dies das Geschäftsmodell von Apple für den App Store auch bei anderen Diensten infrage stellen.Die Wettbewerbshüter hätten sich besorgt gezeigt, dass Nutzer von Apple-Geräten höhere Preise für Musikstreaming-Abos bezahlen müssten oder einige Abonnements nicht in ihren Apps kaufen könnten. Sie seien in ihren vorläufigen Feststellungen auch zu dem Schluss gekommen, dass Apple eine dominierende Marktposition beim Vertrieb von Musikstreaming-Anwendungen im App Store habe. Der Konzern sei zugleich "Torwächter" und Konkurrent mit seinem eigenen Dienst Apple Music, habe Vestager betont.Apple habe gekontert: "Die Argumentation der Kommission zugunsten von Spotify ist das Gegenteil von fairem Wettbewerb." Spotify wolle "alle Vorteile des App Stores nutzen und meint, dafür nichts zahlen zu müssen". Spotify habe die Entscheidung der Kommission begrüßt. Dies sein "ein entscheidender Schritt, um Apple für wettbewerbswidriges Verhalten zur Verantwortung zu ziehen".Apple nehme seit dem Start der Download-Plattform 2008 grundsätzlich eine Abgabe von 30 Prozent auf Einnahmen mit digitalen Artikeln oder Dienstleistungen wie Abos. Bei länger als ein Jahr laufenden Abos sinke die Kommission auf 15 Prozent - und seit kurzem auch für Entwickler, die weniger als eine Million Dollar pro Jahr einnehmen würden.Die Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die meisten Streaming-Anbieter die Gebühr an ihre Kunden mit höheren Preisen weiterreichten. Spotify etwa habe eine Zeit lang seine Abos in der iPhone-App für 12,99 statt 9,99 Euro pro Monat angeboten. Schon vor einigen Jahren sei der Dienst aber dazu übergegangen, stattdessen iPhone-Kunden das Abonnement über eine Website zu verkaufen, um der Gebühr zu entgehen. Auch der Videostreaming-Dienst Netflix gehe diesen Weg.Die heutige Nachricht könnte weitreichende Folgen für Apples App-Store-Geschäft haben. Sollte Apple von der Wettbewerbsbehörde gezwungen werden, die Gebühren für Musikstreaming-Apps anzupassen, könnte dies Signalwirkung für andere laufende Prozesse rund um App-Verkäufe haben - wie etwa der Rechtsstreit mit "Fortnite"-Entwickler Epic Games - und zu Umsatzeinbußen bei Apple führen. Kurzfristig könnte sich dies dann negativ auf den Aktienkurs auswirken."Der Aktionär" gehe jedoch davon aus, dass Apple in seinem riesigen Ökosystem andere Einnahmequellen anzapfen könnte, um die geringeren Erlöse bei den App-Verkäufen zu kompensieren.Nicht zuletzt aufgrund der beeindruckenden Geschäftszahlen bleibt "Der Aktionär" bullish für Apple und rät investierten Anlegern, ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 30.04.2021)Mit Material von dpa-AFX