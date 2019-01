Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,59 EUR -7,44% (03.01.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,22 EUR -7,70% (03.01.2019, 11:32)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,92 USD +0,11% (02.01.2019, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kommunikationskonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Durch die Umsatzwarnung müsse man davon ausgehen, dass die Apple-Aktie im US-Handel heute Nachmittag kurzfristig ein neues Zwischentief generiere. Damit sei ein weiteres Verkaufssignal im Markt. Die nächsten Unterstützungen würden bei 140 USD und zwischen 119 und 125 USD verlaufen. Letztere gelte dabei als wesentlich wichtigere Auffangzone. In diesem Bereich würden sich weitere Zukäufe anbieten, alleine schon aus der Historie. In den vergangenen 15 Jahren habe Apple vier größere Korrekturphasen durchlaufen. Im Schnitt hätten die Korrketurbewegungen ein Minus von 48% vom jeweiligen Hoch gebracht. Bezogen auf das letzte Rekordhoch wäre das Korrekturziel (um im Schnitt zu bleiben) bei 121 USD. Deutlich interessanter seien allerdings die Anschlussbewegungen. Diese seien immer hoch dreistellig ausgefallen. Das historische Durchschnittsplus: 350%. So schlecht seien die Perspektiven also doch nicht, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2018)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: