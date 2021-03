Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut einem Medienbericht wolle Apple im ersten Halbjahr 2021 deutlich weniger iPhones bei den Zulieferern bestellen als bisher gedacht. Die Rede sei von einer Kürzung um rund 20 Prozent, wobei ein Modell besonders betroffen sein solle. Anleger könnten aber dennoch aufatmen: An der Absatzprognose für das Gesamtjahr solle sich nichts ändern.Apple habe die Bestellungen für iPhones und deren Komponenten für das erste Halbjahr um rund 20 Prozent gekürzt, berichte die japanische Zeitung Nikkei am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Der Abschlag beziehe sich auf Vorgaben, die der Tech-Konzern den Zulieferern im Dezember gemacht habe. Dabei habe Apple die Unternehmen angewiesen, Bauteile für bis zu 96 Millionen Geräte der Serien iPhone 12, iPhone 11 und iPhone SE zu beschaffen.Aktuell strebe Apple zwischen Januar und Juni "nur" noch die Produktion von 75 Millionen Geräten an, heiße es in dem Nikkei-Bericht. Damit lägen die Auslieferungen nur knapp über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Für das laufende Gesamtjahr habe Apple gegenüber den Zulieferern aber die Zielsetzung von 230 Millionen iPhones bestätigt. Dies entspräche einem Anstieg um 11,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.Besonders stark von den Kürzungen betroffen sei das iPhone 12 Mini, wo die Produktion im ersten Halbjahr mangels Nachfrage um mehr als 70 Prozent gekürzt werden solle. Einzelne Zulieferer seien laut Nikkei sogar aufgefordert worden, die Produktion von spezifischen Bauteilen für dieses Modells vorübergehend ganz einzustellen.Das neue, kleine iPhone der aktuellen Serie habe von Beginn an einen schweren Stand gehabt: Viele Smartphone-Kunden würden entweder zum älteren, aber günstigeren iPhone 11 oder gleich zum regulären iPhone 12 greifen, das es bereits ab 100 Euro beziehungsweise Dollar mehr gebe. Ende 2020 seien lediglich zehn bis 15 Prozent aller iPhone-12-Verkäufe auf die Mini-Modelle entfallen.Hinzu komme: Aus Angst vor Lieferengpässen bei einzelnen Chips und Bauteilen habe Apple zudem von vorne herein lieber etwas mehr bestellt, habe ein Insider gesagt. Dies werde durch die Bestell-Kürzungen nun ebenfalls korrigiert, um Überkapazitäten zu vermeiden.Da die Nachfrage nach den höherpreisigen iPhones robust ist und die Jahresprognose von rund 230 Millionen verkauften Geräten Gültigkeit behält, sieht DER AKTIONÄR in den aktuellen Bestell-Kürzungen keinen Grund zur Sorge. An der Börse komme die Meldung dennoch eher schlecht an: Nach dem mehr als vierprozentigen Kurssprung am Vortag falle die Apple-Aktie am Mittwoch zurück. Mittel- und langfristig ist hier aber noch Luft nach oben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 10.03.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: