XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

96,80 EUR +2,17% (04.11.2020, 12:50)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,44 USD +1,54% (03.11.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der Umsatz sei im vierten Quartal 2019/20 (30.09.; testiert) unerwartet um 1,0% auf 64,70 (Vj.: 64,04; Analysten-Prognose: 61,80; Marktkonsens: 63,47) Mrd. USD gestiegen. Aufgrund des verzögerten Marktstarts der neuen iPhone-Modelle (Oktober anstatt wie bisher im September) seien die iPhone-Erlöse deutlich um 20,7% y/y auf 26,44 Mrd. USD gesunken. Prozentual zweistellige Erlöszuwächse in allen anderen Geschäftsbereichen hätten dies aber kompensieren können. Des Weiteren seien die Rückgänge auf der Ergebnisebene geringer ausgefallen als erwartet. Aufgrund der Corona-Pandemie gebe Apple erneut keinen Ausblick für das laufende Quartal.Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Q4-Zahlen habe der Konzern jedoch gesagt, dass aufgrund der nun erhältlichen neuen iPhone-Modelle die iPhone-Erlöse im laufenden Weihnachtsquartal wieder zulegen sollten. Des Weiteren rechne Apple damit, dass die anderen Produktkategorien zusammengenommen ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen dürften und die Serviceerlöse ihr prozentual zweistelliges Umsatzwachstum fortsetzen würden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020/21 angehoben (u.a. EPS: 3,97 (alt: 3,81) USD). Für 2021/22 prognostiziere er erstmals ein EPS von 4,31 USD sowie eine Dividende von 0,98 USD je Aktie.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 130,00 auf 120,00 USD gesenkt. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Apple-Aktie: