29.11.2021



140,56 EUR +1,02% (29.11.2021, 09:38)



156,81 USD -3,17% (26.11.2021, 19:00)



US0378331005



865985



APC



AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Black-Friday-Wochenende starte in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft und damit auch für Apple die heißeste Phase des Jahres. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities erwarte, dass in den kommenden Wochen noch Millionen von iPhones über den Ladentisch gehen würden - und sei entsprechend optimistisch für das laufende Quartal.Große Rabatte auf aktuelle iPhone-Modelle gebe es selbst rund um den Schnäppchen-Feiertag Black Friday nur sehr selten, doch der Nachfrage nach den Smartphones tue das keinen Abbruch. Dan Ives gehe davon aus, dass der Tech-Riese alleine am vergangenen Wochenende etwa zehn Millionen iPhones verkauft habe. Von Black Friday bis Weihnachten könnten seinen Berechnungen zufolge sogar insgesamt 40 Millionen iPhones verkauft werden.Trotz Chipmangel und Lieferengpässen sei Ives nach eigenen Worten absolut "bullish" für das laufende erste Geschäftsquartal von Apple und rechne mit neuen Rekorden. Den Rücksetzer der Apple-Aktie im Corona-geschwächten Gesamtmarkt am letzten Freitag werte er daher als Kaufchance."Unser bullishes Tech-Playbook ist seit 18 Monaten unverändert und jedes Mal, wenn wir einen Anstieg der 10-jährigen Anleiherenditen/Angst vor neuen Covid-Varianten/Sorgen vor einer zweiten Welle beobachten, werten wir es als Kaufchance bei den langfristigen Gewinner aus der Tech-Branche", so der Analyst. Im Falle von Apple habe er daher seine "overweight"-Rating mit einem Kursziel von 185 Dollar bestätigt. Ausgehend vom US-Schlusskurs am Freitag signalisiere er damit noch rund 18 Prozent Aufwärtspotenzial.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.