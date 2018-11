Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (20.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei dem Wertpapier würden sich jetzt die Geister scheiden. Optimisten würden kein Ende der eindrucksvollen Wachstumsstory des iPhone- und iPad-Herstellers sehen. Die Apple-Bären hingegen würden zahlenmäßig immer mehr. Sie würden den Niedergang der US-Technologie-Ikone kommen sehen.Wenn man erst einmal das teuerste Unternehmen der Welt sei, habe man es schwerer, noch teurer zu werden. Das sei alleine schon wegen des Basiseffekts grundlogisch. Die Frage sei aber: Könne Apple das Kunststück schaffen, trotzdem noch zu wachsen, obwohl jetzt in sämtlichen Medien der Abgesang auf iPhone & Co angestimmt werde? "Der Aktionär" meine ja.Vor allem in den sozialen Medien kursiere jedoch so etwas wie der "Chart des Grauens" für Apple. Ein Vergleich mit General Electric. GE sei ebenfalls einst das teuerste Unternehmen der Welt gewesen. In den letzten knapp 19 Jahren habe die Gesellschaft aber rund 90% ihres Börsenwertes verloren. Für die Apple-Bären sei so ein Vergleich ein gefundenes Fressen. Würde Apple den selben Verlauf nehmen, wäre der Titel in 19 Jahren bei 23,34 USD.Verschiebe man die Zeitskala für den Apple-Börsenwert rund 72 Quartale nach hinten, würden zumindest bei Aufstieg zum teuersten Konzern der Welt Parallelen sichtbar. Die entscheidende Frage: Folge damit zwangsläufig der Niedergang?Die bisherige Einschätzung des "Aktionär" zu der Apple-Aktie bleibt daher, Chart des Grauens hin oder her: Apple ist auf dem aktuellen Niveau ein Kauf, so Markus Horntrich. Ein Wermutstropfen sei jedoch die technische Verfassung. Mit dem gestrigen Kursrutsch sei der GD200 wieder deutlich unterschritten und ein Verkaufssignal generiert worden. Damit stehe als nächste Auffangmarke die Unterstützung bei 180 USD im Fokus. (Analyse vom 20.11.2018)Hinweis auf möglichen Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.