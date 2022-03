Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der NASDAQ 100 schwächele zwar am Mittwoch etwas, doch die Aktien von Apple würden sich erneut gegen den Trend stellen. Seit sieben Handelstagen befinde sich die Apple-Aktie damit in einer ungebrochenen Aufwärtsbewegung. Der Grund für die Stärke des US-Papiers sei die hohe Nachfrage nach dem iPhone 13.Nach den Abverkäufen im Februar würden die Anleger aktuell wieder Geld in die Apple-Aktie pumpen. Am Dienstag habe das Papier die 100-Tage-Linie bei aktuell 165,78 Dollar überwunden und mache sich nun bereit, den horizontalen Widerstand bei 177 Dollar zu attackieren.Das wiedererstarkte Sentiment der Anleger lasse sich in den vergangenen Tagen auf die gute Nachfrage des iPhone 13 zurückführen. So hätten die Analysten von J.P. Morgan in einer Studie vom Mittwoch betont, dass eine Umfrage von Wave7Research zu den US-Verkaufstrends bei verschiedenen Netzbetreibern zeige, dass die iPhone-13-Verkäufe im Vergleich zu früheren iPhone-Zyklen weiterhin überdurchschnittlich hoch seien. "Das gelte, obwohl sich das Momentum zuletzt aufgrund des Verkaufsstarts des Galaxy S22 und einer verbesserten Liefersituation für Android-OEMs abgeschwächt hat", so J.P. Morgan.Begeistert von der "hervorragenden Nachfrage" nach dem iPhone 13 zeige sich auf Apple-Bulle Dan Ives von Wedbush Securities. Ives, der die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 200 Dollar versehen habe, sehe den US-Konzern sogar vor einem "Monster-Produkt-Zyklus", der einzig vom Jahr 2015 übertroffen werde, als das iPhone 6s, das iPadPro und die Apple Watch den Markt erobert hätten. Denn das iPhone SE mit 5G-Unterstützung dürfte sich laut dem Wedbush-Experten rund 30 Millionen Mal verkaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.