Die Apple-Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn der US-Gigant etwas plane, sei die interessierte Öffentlichkeit im Vorfeld häufig bereits umfassend informiert. Prominente "Leaker" würden Insider-Informationen via Twitter oder Blogs teilen und damit nicht immer, aber oft genug richtig liegen. Wenn es nach Apple gehe, solle damit jetzt Schluss sein.Ob technische Details und Bilder von neuen Produkten oder Termine für deren offizielle Präsentation: Analysten wie Mark Gurman, Ming-Chi Kuo oder Jon Prosser seien in der Regel bereits vorab umfassend darüber unterrichtet und würden diese Informationen bereitwillig mit der Öffentlichkeit teilen. Woher die "Leaker" ihre häufig erstaunlich akkuraten Informationen beziehen würden, sei natürlich ihr Geheimnis.Bei Apple habe man offenbar Maulwürfe in den Werken von Zulieferern im Verdacht - und kurzerhand schärfere Sicherheitsrichtlinien verhängt. Das berichte das Online-Portal "The Information" unter Berufung auf - Achtung, kein Witz - interne Dokumente.Laut dem Bericht würden die verschärften Maßnahmen u.a. eine umfangreichere Überprüfung der Mitarbeiter bei Zulieferern und Entwicklungspartner wie Foxconn oder Pegatron vorsehen. Beschäftige mit Vorstrafen dürften demnach nicht mehr beim Zusammenbau von bislang unveröffentlichten Apple-Produkten eingesetzt werden und würden auch keinen Zutritt zu Bereichen erhalten, wo diese gefertigt und entwickelt würden.Interne Kontrollsysteme sollten darüber hinaus genau erfassen, wie lange sensible Komponenten an einzelnen Stationen gelagert würden. Auch beim Transport dieser Teile sollten die Transit-Zeiten und die Bewegungen der Mitarbeiter genau dokumentiert werden - bei Unstimmigkeiten werde ein Alarm ausgelöst.Auf den Parkplätzen der Apple-Partner abgestellte Transportfahrzeuge müssten von allen vier Seiten videoüberwacht werden. Videoaufnahmen von der Zerstörung von Prototypen oder defekten Komponenten müssten künftig für 180 Tage aufbewahrt werden. Laut "The Information" seien die verschärften Maßnahmen bereits in Kraft gesetzt worden.Die Informations-Lecks seien für Apple nicht nur ärgerlich, sondern könnten auch unmittelbar wirtschaftliche Nachteile bedeuten - Stichwort Wirtschaftsspionage. Ob die Informanten tatsächlich primär bei den Zulieferern sitzen würden und wie viele Insider-Infos direkt aus der Zentrale durchsickern würden, müsse sich nun zeigen.Apple-Fans und -Aktionäre könnten sich bei den Produktpräsentationen in Zukunft aber vielleicht wieder auf größere Überraschungen freuen.